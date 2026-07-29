Dégustation 16230 VILLOGNON Confolens

Informations pratiques

Confolens

Dégustation

16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 08:00:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Bonjour,



Viticulteur Bio en Charente, je propose une dégustation gratuite de mon vin pétillant Bio et naturel.

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16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 17 45 latourette16@gmail.com

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English :

Hello,

As an organic winemaker in Charente, I’m offering a free tasting of my organic and natural sparkling wine.

L’événement Dégustation Confolens a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Charente Limousine