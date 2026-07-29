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AGENDA · Confolens

Dégustation 16230 VILLOGNON Confolens

mercredi 5 août 2026 · 16230 VILLOGNON · Confolens

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
16230 VILLOGNON
Adresse
11 route de Luxé
Ville
16500 Confolens
Département
Charente
Tarif

Confolens

Dégustation

16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Bonjour,

Viticulteur Bio en Charente, je propose une dégustation gratuite de mon vin pétillant Bio et naturel.
  .

16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 17 45  latourette16@gmail.com

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English :

Hello,

As an organic winemaker in Charente, I’m offering a free tasting of my organic and natural sparkling wine.

L’événement Dégustation Confolens a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Charente Limousine

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