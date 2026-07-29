Dégustation 16230 VILLOGNON Confolens
mercredi 5 août 2026 · 16230 VILLOGNON · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Dégustation
16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 08:00:00
fin : 2026-08-05 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Bonjour,
Viticulteur Bio en Charente, je propose une dégustation gratuite de mon vin pétillant Bio et naturel.
.
16230 VILLOGNON 11 route de Luxé Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 17 45 latourette16@gmail.com
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English :
Hello,
As an organic winemaker in Charente, I’m offering a free tasting of my organic and natural sparkling wine.
L’événement Dégustation Confolens a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Charente Limousine
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