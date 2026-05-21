68 ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CONFOLENS DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Centre ville de Confolens (rues, place, église…) Confolens
68 ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CONFOLENS DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Centre ville de Confolens (rues, place, église…) Confolens lundi 10 août 2026.
Confolens
68 ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CONFOLENS DANSES ET MUSIQUES DU MONDE
Centre ville de Confolens (rues, place, église…) 3 Place Emile Roux Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
Le 68ème Festival de Confolens aura lieu du 10 au 16 août .Venez découvrir la culture et les traditions de groupes venus des quatre coins du globe !
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Centre ville de Confolens (rues, place, église…) 3 Place Emile Roux Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 77 info@festivaldeconfolens.com
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English :
The 68th Confolens Festival will take place from August 10 to 16, and you’re invited to discover the culture and traditions of groups from all over the world!
L’événement 68 ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE CONFOLENS DANSES ET MUSIQUES DU MONDE Confolens a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine
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