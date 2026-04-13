Confort d’été, protéger son logement de la chaleur, Salle du Conseil municipal – Hôtel de Ville, Saint-Cyr-l’École

Confort d’été, protéger son logement de la chaleur Mercredi 20 mai, 18h30 Salle du Conseil municipal – Hôtel de Ville Yvelines

Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Avez-vous déjà souffert de la chaleur dans votre logement ? Connaissez-vous les bonnes pratiques ou les travaux à envisager pour éviter les surchauffes ?

Face à des canicules plus fréquentes et intenses que par le passé, de nombreux logements, anciens ou récents, ne permettent pas de se protéger efficacement contre les surchauffes et peuvent se transformer en véritables « bouilloires thermiques ».

Pour avoir un logement confortable toute l’année, des travaux d’isolation sont généralement pertinents mais il existe aussi des solutions peu couteuses ou gratuites pour améliorer le confort d’été.

Cette conférence, animée par un conseiller France Rénov’ de l’ALEC 78, abordera les sujets suivants :

– Les causes des surchauffes dans les logements

– Changer ses habitudes et appliquer des écogestes pour limiter les surchauffes

– Les travaux d’isolation

– Les systèmes de rafraichissement actif

Salle du Conseil municipal – Hôtel de Ville Sq. de l’Hôtel de ville, 78210 Saint-Cyr-l’École Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/Rw_FeO »}, {« type »: « email », « value »: « animation@alec78.org »}]

Pour avoir un logement confortable toute l’année, des travaux d’isolation sont généralement pertinents mais il existe aussi des solutions peu couteuses ou gratuites pour améliorer le confort d’été. VGP

ALEC78