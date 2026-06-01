Congo : 150 ans de colonisation, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève

Congo : 150 ans de colonisation Jeudi 17 septembre, 12h15 Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG)

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T12:15:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T12:15:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00

En 1876, se tint à Bruxelles une Conférence internationale qui lança l’Europe dans la colonisation du Congo. En 2026, s’est tenue à Kinshasa une table ronde entre autorités congolaises et ambassades européennes pour rééquilibrer les rapports bilatéraux, 150 ans après les faits. Cet événement s’est inscrit dans la cérémonie de baptême d’un ouvrage collectif afro-européen, qui revient sur les origines coloniales du Congo actuel. La Suisse y apparaît également concernée, hier comme aujourd’hui.

Intervenants : Ambroise Katambu BULAMBO, Professeur à l’Université catholique du Congo, Kinshasa ; Fabio ROSSINELLI, Collaborateur scientifique aux Universités de Fribourg et Lausanne

Places limitées et réservation obligatoire par mail à biblio.meg@geneve.ch, en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève +41 22 418 45 60 http://www.ville-ge.ch/meg/bibliotheque.php [{« link »: « mailto:biblio.meg@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-musee-ethnographie-geneve-meg/

Jeudi 17 septembre 2026. 12h 15. Gratuit, sur inscription

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