Congrès National de la LPO Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement
Congrès National de la LPO Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 20 juin 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Congrès National de la LPO
Samedi 20 juin 2026 de 8h30 à 19h30.
Palais du Pharo.
Dimanche 21 juin 2026 de 7h30 à 16h.
Sorties Nature. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 07:30:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Le congrès national de la LPO s’installe dans la cité phocéenne ! Rendez-vous dans un lieu d’exception, le palais du Pharo de Marseille, samedi 20 juin 2026.Professionnels
Samedi
Au programme, dès 8h30 au Palais du Pharo se tiendra l’ouverture du congrès par le président de la LPO Allain Bougrain Dubourg.
Discours d’introduction, conférence et table ronde autour des 50 ans de la loi 1976 occuperont la matinée qui se terminera par la remise des prix macareux d’or.
Un déjeuner sera ensuite proposé par un traiteur sur place (sur inscription, places limitées).
L’assemblée générale de la LPO se tiendra à partir de 14h, suivi d’un atelier et la découverte de plusieurs stands thématiques.
La journée se clôturera par un verre de l’amitié, ainsi qu’un dîner dans un restaurant du Vieux Port (sur inscription, places limitées).
Dimanche
Plusieurs sorties nature sont proposées une visite des marais du Vigueirat à Arles, une sortie bateau aux Iles du Frioul, et une découverte de la Citadelle de Marseille.
Toutes les sorties devront être préalablement réservées sur le formulaire d’inscription (places limitées). .
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur evenements@lpo.fr
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English :
The LPO national congress moves to the city of Marseille! The Palais du Pharo in Marseille will be the venue on Saturday June 20, 2026.
L’événement Congrès National de la LPO Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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