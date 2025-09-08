L’homme à l’oreille coupée 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

L’homme à l’oreille coupée

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 14h30.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 14h30.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

De Jean-Claude MourlevatEnfants

Il était donc une fois, l’histoire d’un homme qui avait perdu son oreille, celle-ci avait été coupée. Mais comment ? Est-ce vraiment par un fouet pendant un numéro de cirque, comme il le dit un jour ? Ou bien a-t-elle été croquée lors d’une dispute par une amoureuse fâchée, comme il le dit un autre jour ? Ou alors, pour de bon, est-ce à l’armée ? Mais ne connaîtra-t-on jamais la vérité, la vérité vraie ?



Le texte de Jean-Claude Mourlevat est un hommage à l’imaginaire et à la fiction. A peine tournée la page, on aperçoit un nouvel horizon, un nouveau paysage, et les images vont et viennent, d’un cirque à une cuisine, d’une cuisine aux pleines enneigées de Sibérie, en pleine tempête. Il n’était pas une fois mais plusieurs fois.



Le lendemain il levait les bras au ciel Vous me fatiguez avec cette oreille ! Je vous l’ai dit cent fois. C’était un soir où j’avais trop bu. Je le suis endormi contre un poêle et ça me l’a brûlée. Voilà ! .

