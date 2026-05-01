Regards Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Regards

Du 28/05 au 18/06/2026 tous les jours de 9h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Exposition de Virginie Lallemand dans la crypte de l’abbaye.

Originaire du Nord de la France, elle est, dès l’enfance, bercée dans un univers artistique grâce à son père qui a étudié aux Beaux Arts et qui lui enseigne sa passion. Pendant plusieurs années, elle s’est dédiée aux pastels et notamment au pastel gras en étudiant une série de visages de femmes et d’enfants orientaux et asiatiques.







Elle se spécialise à la peinture à l’huile lors de son arrivée en Provence. Son but premier est de toucher le spectateur et de faire passer une émotion dans chacune de ses réalisations. Elle recherche à faire transparaître la grâce, le mouvement ou la force de ses sujets. Sa dernière collection est axée sur le thème des regards tant humain qu’animalier c’est à travers les yeux que l’on perçoit l’âme… lesquels vous touchent le plus ?? .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Virginie Lallemand exhibition in the abbey crypt.

L’événement Regards Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille