Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement dimanche 10 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne
Dimanche 10 mai 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Fondé en 1992, l’Ensemble Vocal Opus 13 réunit 45 à 50 choristes d’Aix-en-Provence et sa région, non professionnels, mais de bon niveau et recrutés sur audition.
L’abbaye accueille à nouveau l’ensemble vocal Opus 13 interprètera le Requiem de Fauré, la Messe solennelle de Vierne et une courte pièce d’une compositrice contemporaine Anna Thordvaldsdottir Heyr þú oss himnum á, qui est une belle une découverte à faire !
Programme:
Messe solennelle de Louis Vierne pour chœur et orgue
Heyr þú oss himnum d’Anna Thorsvaldottir (compositrice islandaise)
Requiem de Fauré
Les interprètes:
Fabien Barcelo, baryton solo,
Stéphane Rigat, orgue,
Les choristes de l’ Ensemble Vocal d’Aix-en-Provence Opus 13
Direction: Marie-Hélène Coulomb .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Founded in 1992, the Ensemble Vocal Opus 13 brings together 45 to 50 non-professional choristers from Aix-en-Provence and the surrounding area, recruited by audition.
L’événement Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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