Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Fondé en 1992, l’Ensemble Vocal Opus 13 réunit 45 à 50 choristes d’Aix-en-Provence et sa région, non professionnels, mais de bon niveau et recrutés sur audition.

L’abbaye accueille à nouveau l’ensemble vocal Opus 13 interprètera le Requiem de Fauré, la Messe solennelle de Vierne et une courte pièce d’une compositrice contemporaine Anna Thordvaldsdottir Heyr þú oss himnum á, qui est une belle une découverte à faire !



Programme:



Messe solennelle de Louis Vierne pour chœur et orgue



Heyr þú oss himnum d’Anna Thorsvaldottir (compositrice islandaise)



Requiem de Fauré





Les interprètes:



Fabien Barcelo, baryton solo,

Stéphane Rigat, orgue,

Les choristes de l’ Ensemble Vocal d’Aix-en-Provence Opus 13

Direction: Marie-Hélène Coulomb .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Founded in 1992, the Ensemble Vocal Opus 13 brings together 45 to 50 non-professional choristers from Aix-en-Provence and the surrounding area, recruited by audition.

L’événement Requiem de Fauré , messe solennelle de Vierne Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille