Marseille 7e Arrondissement

Hototo et la langue des signes

Dimanche 10 mai 2026 de 11h à 11h35.

Tous les samedis.

Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 11h35. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-24 11:35:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-24

Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans

Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.Enfants

Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans

Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.

Ils vont ensemble aller à la rencontre de magnifiques animaux mais aussi découvrir le pouvoir de l’amitié malgré les dangers de la forêt. Les parents pourront apprendre à signer quelques mots avec bébés grâce à des petites comptines. Un joli moment à partager avec les tout-petits.



De et Avec Mélisande Martel .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr

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English :

Show for children aged 6 months to 6 years

Hototo, the little hummingbird and his mother, live in the Amazon jungle.

L’événement Hototo et la langue des signes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille