Hototo et la langue des signes Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Hototo et la langue des signes Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 10 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Hototo et la langue des signes
Dimanche 10 mai 2026 de 11h à 11h35.
Tous les samedis.
Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 11h35. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-24 11:35:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-24
Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans
Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.Enfants
Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans
Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.
Ils vont ensemble aller à la rencontre de magnifiques animaux mais aussi découvrir le pouvoir de l’amitié malgré les dangers de la forêt. Les parents pourront apprendre à signer quelques mots avec bébés grâce à des petites comptines. Un joli moment à partager avec les tout-petits.
De et Avec Mélisande Martel .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr
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English :
Show for children aged 6 months to 6 years
Hototo, the little hummingbird and his mother, live in the Amazon jungle.
L’événement Hototo et la langue des signes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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