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Hototo et la langue des signes Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Hototo et la langue des signes Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Le 16/19 Comédie Marseille

Adresse : 16 quai de Rive Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 10 10

Marseille 7e Arrondissement

Hototo et la langue des signes

Dimanche 10 mai 2026 de 11h à 11h35.
Tous les samedis.

Dimanche 24 mai 2026 de 11h à 11h35. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-24 11:35:00

Date(s) :
2026-05-10 2026-05-24

Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans
Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.Enfants
Spectacle pour enfants de 6 mois à 6 ans
Dans la jungle d’Amazonie vit Hototo, le petit colibri et sa maman.
Ils vont ensemble aller à la rencontre de magnifiques animaux mais aussi découvrir le pouvoir de l’amitié malgré les dangers de la forêt. Les parents pourront apprendre à signer quelques mots avec bébés grâce à des petites comptines. Un joli moment à partager avec les tout-petits.

De et Avec Mélisande Martel   .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00  contact.cdm1@orange.fr

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English :

Show for children aged 6 months to 6 years
Hototo, the little hummingbird and his mother, live in the Amazon jungle.

L’événement Hototo et la langue des signes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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