Libéréeee Divorcéee Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Libéréeee Divorcéee Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement vendredi 22 mai 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Libéréeee Divorcéee
Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Quel bonheur de retrouver sa liberté !
Une comédie à voir en couple… ou avec son ex !
Le plus beau dans le mariage c’est le divorce ! Quel bonheur de retrouver sa liberté ! Ça n’a que des bons côtés et nous allons vous le prouver. Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait… Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser, et la colocation qui s’éternise… Le divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en parachute… Sans parachute… Et pourtant c’est dans ces moments là qu’on se rend compte que son ex était peut être la personne idéale… Ou pas.
Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour ceux qui sont séparés c’est le moment de vous marrer ! Pour ceux qui sont en couple c’est le moment de vous préparer… Une comédie à voir en couple… ou avec son ex !
Artistes Mélisande Martel et Morgan Cayrier
Auteurs et metteurs en scène Sophie Depooter, Sacha Judaszko .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
What a joy to regain one’s freedom!
A comedy to see as a couple… or with your ex!
L’événement Libéréeee Divorcéee Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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