Bénaix

Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux

Le Bayle Bénaix Ariège

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-30 2026-06-07 2026-06-28

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Le Bayle Bénaix 09300 Ariège Occitanie +33 6 77 29 39 20 delample.camille@gmail.com

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L’événement Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux Bénaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares