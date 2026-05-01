Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux Bénaix
Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux Bénaix dimanche 17 mai 2026.
Bénaix
Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux
Le Bayle Bénaix Ariège
Tarif : 90 – 90 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-30 2026-06-07 2026-06-28
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Le Bayle Bénaix 09300 Ariège Occitanie +33 6 77 29 39 20 delample.camille@gmail.com
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L’événement Connexion à soi, une journée pour soi auprès des chevaux Bénaix a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme, Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares