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Conseil Collégial, Gare des Ramières, Allex

mardi 15 septembre 2026 · Gare des Ramières · Allex

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Gare des Ramières
Adresse
gare des ramières
Ville
26400 Allex
Département
Drôme

Conseil Collégial Mardi 15 septembre, 14h00 Gare des Ramières Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00

Gare des Ramières gare des ramières Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Réunion du CC du RDEE

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