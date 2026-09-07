Conseil Collégial, Gare des Ramières, Allex

Informations pratiques

Conseil Collégial Mardi 15 septembre, 14h00 Gare des Ramières Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00

Gare des Ramières gare des ramières Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Réunion du CC du RDEE