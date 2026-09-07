AGENDA · Allex
Conseil Collégial, Gare des Ramières, Allex
mardi 15 septembre 2026 · Gare des Ramières · Allex
Informations pratiques
Conseil Collégial Mardi 15 septembre, 14h00 Gare des Ramières Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:00:00+02:00
Gare des Ramières gare des ramières Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Réunion du CC du RDEE
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