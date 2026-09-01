Soirée Jeux Le Phare d’Allex café associatif Allex
mercredi 16 septembre 2026 · Le Phare d'Allex café associatif · Allex
Informations pratiques
Allex
Soirée Jeux
Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 21:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez jouer sur place, découvrir des jeux, les emprunter !
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Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com
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English :
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L’événement Soirée Jeux Allex a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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