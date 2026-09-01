Soirée Jeux Le Phare d’Allex café associatif Allex

Informations pratiques

Allex

Soirée Jeux

Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez jouer sur place, découvrir des jeux, les emprunter !

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Le Phare d’Allex café associatif 6 rue du Premier Syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

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English :

Come play here, discover new games, and borrow them!

L’événement Soirée Jeux Allex a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme