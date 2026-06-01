Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 18 juin 2026 en mairie.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

The next city council meeting will be held on Thursday, June 18, 2026, at City Hall.

L’événement Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Loire Semène