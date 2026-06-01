Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay jeudi 18 juin 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le prochain conseil municipal se déroulera le jeudi 18 juin 2026 en mairie.
.
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The next city council meeting will be held on Thursday, June 18, 2026, at City Hall.
L’événement Conseil Municipal de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)
- Atelier Initiation à la phytothérapie Micro-ferme La Boria des Gotas Saint-Didier-en-Velay 20 juin 2026
- Escape game sensoriel Jardin des sens Saint-Didier-en-Velay 20 juin 2026
- Festiva’LS Saint-Didier-en-Velay 27 juin 2026
- Marché animé Saint-Didier-en-Velay 3 juillet 2026
- Concours de pétanque Estigrap Saint-Didier-en-Velay 4 juillet 2026