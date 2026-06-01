Escape game sensoriel Jardin des sens Saint-Didier-en-Velay
Escape game sensoriel Jardin des sens Saint-Didier-en-Velay samedi 20 juin 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Escape game sensoriel
Jardin des sens 6, rue mercière Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Prêt(e) à relever le défi ? Le jardin des sens vous invite à participer à son escape game sensoriel.
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Jardin des sens 6, rue mercière Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 17 97 16
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English :
Ready to take up the challenge? Le jardin des sens invites you to take part in its sensory escape game.
L’événement Escape game sensoriel Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Loire Semène
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