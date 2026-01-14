Le prix Bd en fête Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Le prix Bd en fête

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Afin de clôturer le concours BD qui s’est déroulé tout au long de l’année scolaire, la médiathèque de Saint-Didier-en-Velay vous invite à une fête-atelier. De nombreux jeux autour de la BD gagnante vous seront proposés.

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr

English :

To round off the comic book competition held throughout the school year, the Saint-Didier-en-Velay media library invites you to a workshop party. You’ll be able to play a number of games based on the winning comic.

