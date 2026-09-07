Conseil municipal, Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Conseil municipal Lundi 14 septembre, 19h30 Mairie Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T19:30:00+02:00 – 2026-09-14T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T19:30:00+02:00 – 2026-09-14T21:30:00+02:00

Mairie place de la Mairie, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 91 25 21 Accès pour les personnes à mobilité réduite par l’avenue de la Résistance.

ouvert aux habitantes et habitants