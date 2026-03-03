Conservatoire Printemps de la musique ancienne Pau

Conservatoire Printemps de la musique ancienne

6 Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-11

Le Conservatoire fait vivre le Printemps de la musique ancienne du 11 au 28 mars. Master class, conférence et concerts se déroulent au Conservatoire, au Temple (rue Serviez) et à la Trinity Church (rue Bargoin), selon les rendez-vous.

Vous découvrirez la musique baroque sous plusieurs angles le 11 mars dès 14h, La Ruche ouvre les portes du Conservatoire avec un parcours multi-instrumental. Le 25 mars 18h et 20h, deux concerts commentés par les élèves explorent le Grand Siècle (airs de cour, extraits d’Armide de Lully). Le temps fort se joue le samedi 28 mars à 20h à la Trinity Church avec le concert Passé et présent de Conrad Steinmann (flûtes, flageolet). Figure majeure de la flûte à bec, il relie musiques traditionnelles, pages des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles (van Eyck, Telemann…) En amont, la journée propose une master class à 15h et une conférence à 16h30 rue des réparatrices. .

6 Rue Bargoin Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

