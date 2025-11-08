Le dîner des ex Art Scène Théâtre Pau

Le dîner des ex

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Comédie humoristique Durée 65 mn A partir de 12 ans

Estelle invite deux de ses ex à dîner. Son premier amour marseillais qu’elle n’a jamais oublié et son grand amour lillois qu’elle vient de quitter sans explication.

Son cœur balançant entre les deux, elle a organisé des épreuves, des défis pour les départager.

La compétition va être rude, le Chti et le Marseillais étant prêts à tout pour la reconquérir.

Ce dîner va prendre des dimensions qu’ils n’imaginaient pas… Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais les vérités sont parfois assassines !

Une chose est sûre, ils n’oublieront pas de sitôt cette soirée folle et pleine de surprises ! .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

English : Le dîner des ex

German : Le dîner des ex

Italiano :

Espanol : Le dîner des ex

L’événement Le dîner des ex Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau