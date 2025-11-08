Le dîner des ex Art Scène Théâtre Pau
Le dîner des ex Art Scène Théâtre Pau vendredi 17 avril 2026.
Le dîner des ex
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Comédie humoristique Durée 65 mn A partir de 12 ans
Estelle invite deux de ses ex à dîner. Son premier amour marseillais qu’elle n’a jamais oublié et son grand amour lillois qu’elle vient de quitter sans explication.
Son cœur balançant entre les deux, elle a organisé des épreuves, des défis pour les départager.
La compétition va être rude, le Chti et le Marseillais étant prêts à tout pour la reconquérir.
Ce dîner va prendre des dimensions qu’ils n’imaginaient pas… Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais les vérités sont parfois assassines !
Une chose est sûre, ils n’oublieront pas de sitôt cette soirée folle et pleine de surprises ! .
Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
