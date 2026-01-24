Le jardin imaginaire Rue du Château Pau

Le jardin imaginaire Rue du Château Pau vendredi 17 avril 2026.

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

2026-04-17

Pour les 3-5 ans
un parcours jeu dans l’exposition de Gilles Clément
Jardins de papier Paysages, graphies & utopies

Cherche, trouve et imagine des fleurs, des papillons et autres éléments de la nature pour inventer ensemble l’histoire de ton Jardin imaginaire.   .

activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

