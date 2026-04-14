Conserverie Saint-Christophe, Conserverie Saint-Christophe, Argoules

Conserverie Saint-Christophe 1 – 5 juin Conserverie Saint-Christophe Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T11:00:00+02:00 – 2026-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fondée il y a près de 30 ans, la conserverie Saint-Christophe est une entreprise artisanale à taille humaine ! À seulement 25 minutes de la côte et proche de la Baie de Somme, la conserverie vous propose 2 parcours pédagogiques sur la vie des canards et la confection des différents produits !

Conserverie Saint-Christophe Rue de la Houssoye 80120 Argoules Argoules 80120 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 23 91 60 »}]

Crée en 1990, La conserverie Saint-Christophe est une entreprise familiale élabore plus de 70 produits

DR