Yoga d’été et balade guidée sensorielle aux Jardins de Valloires

Argoules Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 11:45:00

Date(s) :

2026-07-05

Offrez-vous une parenthèse d’exception au cœur des jardins, pensée comme une expérience sensorielle et contemplative. Cette formule exclusive inclut l’accès aux jardins pour la journée, une séance de yoga en plein air, une dégustation de tisane florale et une visite guidée et sensorielle privative. La journée débute par une séance de yoga d’été au cœur du végétal, dans une atmosphère de douceur, de bienveillance et d’harmonie. Inspirée par l’énergie de l’été saison de lumière, de chaleur et de profusion la pratique associe respirations conscientes, postures et relaxation pour cultiver la présence, l’émerveillement et un bien-être profond. La beauté naît de votre regard, la joie habite votre cœur. Apportez plaid, tapis et zafu si vous en avez. Prêt de tapis possible.

Argoules 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

English :

Treat yourself to an exceptional interlude in the heart of the gardens, designed as a sensory and contemplative experience. This exclusive package includes access to the gardens for the day, an outdoor yoga session, a floral herbal tea tasting and a private guided sensory tour. The day begins with a summer yoga session in the heart of the plant world, in an atmosphere of gentleness, kindness and harmony. Inspired by the energy of summer a season of light, warmth and abundance the practice combines conscious breathing, postures and relaxation to cultivate presence, wonder and deep well-being. Beauty is born in your eyes, joy in your heart. Bring plaid, mat and zafu if you have them. Mats available on loan.

