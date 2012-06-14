Argoules

Festival des Bistrots Concert Trio d’tro

2 rue verte Argoules Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

14/06 12h

L’Auberge du Gros Tilleul, 2 rue verte, 80120 Argoules

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival des Bistrots, Le Trio d’tro vous livre un répertoire où l’élégance du jazz manouche se mêle à l’énergie plus brute du rock classique. Le trio fait sien l’héritage de Django Reinhardt en reprenant les standards incontournables !

14/06 12h

L’Auberge du Gros Tilleul, 2 rue verte, 80120 Argoules

Dans le cadre de la 4ème édition du Festival des Bistrots, Le Trio d’tro vous livre un répertoire où l’élégance du jazz manouche se mêle à l’énergie plus brute du rock classique. Le trio fait sien l’héritage de Django Reinhardt en reprenant les standards incontournables ! .

2 rue verte Argoules 80120 Somme Hauts-de-France

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English :

14/06 12h

L?Auberge du Gros Tilleul, 2 rue verte, 80120 Argoules

As part of the 4th edition of the Festival des Bistrots, Le Trio d?tro brings you a repertoire where the elegance of gypsy jazz blends with the rawer energy of classic rock. The trio makes Django Reinhardt’s legacy their own, covering his most famous standards!

L’événement Festival des Bistrots Concert Trio d’tro Argoules a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre