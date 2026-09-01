AGENDA · Codalet
CONSORT VILAMARÍ Codalet
dimanche 27 septembre 2026 · Codalet
Informations pratiques
Codalet
CONSORT VILAMARÍ
Codalet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert de quintette de flûtes à bec à l’Abbaye Saint Michel de Cuxà. Avec dès 11H messe suivi du concert.
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Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Flute Quintet Concert at Saint-Michel Abbey in Cux. Mass begins at 11:00 a.m., followed by the concert.
L’événement CONSORT VILAMARÍ Codalet a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI CONFLENT CANIGO
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