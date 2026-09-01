Informations pratiques

Codalet

CONSORT VILAMARÍ

Codalet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert de quintette de flûtes à bec à l’Abbaye Saint Michel de Cuxà. Avec dès 11H messe suivi du concert.

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Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Flute Quintet Concert at Saint-Michel Abbey in Cux. Mass begins at 11:00 a.m., followed by the concert.

L’événement CONSORT VILAMARÍ Codalet a été mis à jour le 2026-08-11 par OTI CONFLENT CANIGO