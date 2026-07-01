Visite commentée de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, Abbaye Saint-Michel de Cuxa, Codalet

Informations pratiques

Visite commentée de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa 18 – 20 septembre Abbaye Saint-Michel de Cuxa Pyrénées-Orientales

Tarif réduit à 5€ par adultes. Gratuit pour les enfants et les étudiants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire millénaire de l’abbaye à travers un programme de visites guidées et d’ateliers.

Cette manifestation permet d’explorer les différentes étapes de construction du monument, son rôle spirituel et culturel au fil des siècles, ainsi que les importantes campagnes de restauration qui assurent aujourd’hui sa préservation.

Tout au long de la journée, des guides présenteront les principaux espaces du site et mettront en lumière son architecture romane, les trésors de son cloître et les grandes figures qui ont marqué son histoire. Les visiteurs pourront également en apprendre davantage sur les travaux en cours et les projets de valorisation du monument.

Cette découverte s’adresse aussi bien aux passionnés de patrimoine qu’aux curieux souhaitant mieux comprendre l’héritage historique et artistique transmis par ce haut lieu de la Catalogne médiévale.

Abbaye Saint-Michel de Cuxa Abbaye Saint-Michel de Cuxa, 66500 Codalet Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468961535 http://abbayecuxa.org https://www.instagram.com/abbayecuxa/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61567888920394&locale=fr_FR Fondée au IXe siècle, l’abbaye bénédictine de Saint-Michel de Cuxa est l’un des joyaux de l’art roman en Catalogne. Nichée dans la vallée du Conflent, au pied du mont Canigó, elle témoigne d’un millénaire d’histoire monastique et artistique. Son cloître sculpté, sa crypte préromane et son majestueux clocher attirent chaque année des milliers de visiteurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye ouvre grand ses portes et propose des visites guidées pour découvrir son architecture unique, son histoire spirituelle, ainsi que les restaurations entreprises pour préserver ce patrimoine vivant. Une occasion rare d’entrer dans les coulisses d’un monument habité, toujours animé par la vie monastique et culturelle. Parking gratuit et accès par sentier de randonnée depuis Prades et Codalet

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire millénaire de l’abbaye à travers un programme de visites guidées et d’ateliers. Cette permet les…

©clémence nicolau