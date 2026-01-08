Constantin Nitsche La Valse des Fleurs Collection Lambert Avignon
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
12-25 ans
Début : Lundi 2026-10-26
fin : 2026-01-31
2026-10-26
À la Collection Lambert, l’artiste allemand Constantin Nitsche présente sa première grande exposition monographique dans une institution publique.
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Constantin Nitsche The Waltz of the Flowers
At the Collection Lambert, German artist Constantin Nitsche presents his first major monographic exhibition in a public institution.
