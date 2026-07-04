Constell’ en champs Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny
dimanche 2 août 2026 · Parc l'Hêtre eau Futur Hauterive le Haut · La Chapelle-de-Bragny
Informations pratiques
La Chapelle-de-Bragny
Constell’ en champs
Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Et si vous vous libériez des poids du passé pour vous reconnecter à votre véritable nature ?
Nous portons tous en nous des programmes inconscients et des croyances légués par nos ancêtres. Ces héritages invisibles dictent parfois nos comportements et attirent des situations répétitives dont nous peinons à nous affranchir.
L’atelier Constell’ en champs avec Sarah Valogne vous propose d’apporter de la clarté sur ces dynamiques familiales. Dans le cadre apaisant de la nature, venez modifier radicalement votre regard sur vous-même et vous libérer de ces injonctions pour avancer plus léger.
Formule repas partagé (chacun apporte un petit quelque chose à partager en toute convivialité). Possibilité de camper sur place pour prolonger l’expérience en pleine nature. Afin d’offrir un accompagnement de qualité et un cadre sécurisant, l’atelier est strictement limité à 10 personnes. .
Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 69 75 68 lhetre.eau.futur@orange.fr
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L’événement Constell’ en champs La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne