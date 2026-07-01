La Nuit du Tournesol Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny
vendredi 31 juillet 2026 · Parc l'Hêtre eau Futur Hauterive le Haut · La Chapelle-de-Bragny
Informations pratiques
La Chapelle-de-Bragny
La Nuit du Tournesol
Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Préparez vos plus belles tenues ensoleillées, la Cie Roulottes en Chantier vous invite à un événement exceptionnel et totalement insolite au cœur de l’été !
Rejoignez-nous pour une expérience immersive hors du commun où convivialité, art et originalité se rencontrent.
Au programme de votre soirée
Laissez-vous surprendre par un cocktail d’animations aussi poétiques que déjantées
Compétitions sportives revisitées, Mariages à l’essai, Propositions de lois, Scène ouverte Clowns pour faire le plein de rires, Piano Bar pour une ambiance musicale feutrée et Repas aux bougies pour clôturer la soirée dans une atmosphère magique.
Dress code Tenue en jaune exigée !
Réservation obligatoire. Attention, les places sont limitées et l’événement est uniquement sur réservation ! .
Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Nuit du Tournesol La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne