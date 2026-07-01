La Nuit du Tournesol Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut La Chapelle-de-Bragny

Informations pratiques

La Chapelle-de-Bragny

La Nuit du Tournesol

Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Préparez vos plus belles tenues ensoleillées, la Cie Roulottes en Chantier vous invite à un événement exceptionnel et totalement insolite au cœur de l’été !

Rejoignez-nous pour une expérience immersive hors du commun où convivialité, art et originalité se rencontrent.

Au programme de votre soirée

Laissez-vous surprendre par un cocktail d’animations aussi poétiques que déjantées

Compétitions sportives revisitées, Mariages à l’essai, Propositions de lois, Scène ouverte Clowns pour faire le plein de rires, Piano Bar pour une ambiance musicale feutrée et Repas aux bougies pour clôturer la soirée dans une atmosphère magique.

Dress code Tenue en jaune exigée !

Réservation obligatoire. Attention, les places sont limitées et l’événement est uniquement sur réservation ! .

Parc l’Hêtre eau Futur Hauterive le Haut 72 Route d’Hauterive La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

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English :

L’événement La Nuit du Tournesol La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne