Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel
lundi 17 août 2026 · Le Fel
Informations pratiques
Le Fel
Constellations familiales aux baguettes coudées
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Cela permet de mettre du sens à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).
Cela permet de METTRE du SENS à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).
La constellation aux baguettes se manifeste en positionnant des participants qui aideront la personne constellée à cartographier sa problématique, en procédant ainsi la personne réalise où est sa juste place, pour enfin être libéré.
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 10 .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 21 47 61 76
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English :
This makes it possible to make sense of any type of issue (relationship-related, financial, physical, etc.).
L’événement Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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