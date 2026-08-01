Informations pratiques

Le Fel

Constellations familiales aux baguettes coudées

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Cela permet de mettre du sens à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).

Cela permet de METTRE du SENS à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).

La constellation aux baguettes se manifeste en positionnant des participants qui aideront la personne constellée à cartographier sa problématique, en procédant ainsi la personne réalise où est sa juste place, pour enfin être libéré.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le

vendredi, samedi, lundi 11h-22h

mardi 11h-18h

jeudi 15h-22h

dimanche 10h-22h

Musique au nid

Gîte d’étape Le Perchoir 10 .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 21 47 61 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This makes it possible to make sense of any type of issue (relationship-related, financial, physical, etc.).

L’événement Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)