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Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel

lundi 17 août 2026 · Le Fel

Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Adresse
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Tarif
10

Le Fel

Constellations familiales aux baguettes coudées

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Cela permet de mettre du sens à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).
Cela permet de METTRE du SENS à tout type de problématique (relationnelle, financière, physique…etc).
La constellation aux baguettes se manifeste en positionnant des participants qui aideront la personne constellée à cartographier sa problématique, en procédant ainsi la personne réalise où est sa juste place, pour enfin être libéré.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 10  .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 21 47 61 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This makes it possible to make sense of any type of issue (relationship-related, financial, physical, etc.).

L’événement Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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