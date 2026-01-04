Stage de création céramique avec le Don du Fel La pièce unique au colombin Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel
Tarif : 365 EUR
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
2026-09-05
Voici l’occasion rêvée d’aborder le monde de l’argile ! Pendant tout un week-end, Le Don du Fel vous ouvre les portes de son atelier où Jérôme Hirson vous fera découvrir à travers des stages divers les clés pratiques de la création céramique.
Poterie et Galerie au Don du Fel Le Don du Fel Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 54 15 15 contact@ledondufel.com
English :
This is the perfect opportunity to get to grips with the world of clay! For a whole weekend, Le Don du Fel opens the doors of its workshop to you, where Jérôme Hirson will introduce you to the practical keys to ceramic creation through a variety of workshops.
