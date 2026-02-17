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AGENDA · Château-Gontier-sur-Mayenne

Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants Pôle culturel des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

mercredi 21 octobre 2026 · Pôle culturel des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Pôle culturel des Ursulines
Adresse
4 Bis Rue Horeau
Ville
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Département
Mayenne
Tarif
5 5 5

Château-Gontier-sur-Mayenne

Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants

Pôle culturel des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Mais où est-passé le château de Château-Gontier ?
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)
En l’an 1007, le Comte d’Anjou décide de construire un fortin sur une colline rocheuse pour surveiller les frontières. Il a entièrement disparu aujourd’hui. Imagine et crée un nouveau château !

à partir de 4 ans

durée 1h30

tarif 5 € / enfant adulte gratuit

nombre de places limité,
réservation conseillée

La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org   .

Pôle culturel des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52  contact@le-carre.org

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English :

But where is the Château de Château-Gontier?

L’événement Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE

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