Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants Pôle culturel des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
mercredi 21 octobre 2026 · Pôle culturel des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants
Pôle culturel des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Mais où est-passé le château de Château-Gontier ?
*Dans le cadre d’Aire de jeunesse(s)
En l’an 1007, le Comte d’Anjou décide de construire un fortin sur une colline rocheuse pour surveiller les frontières. Il a entièrement disparu aujourd’hui. Imagine et crée un nouveau château !
à partir de 4 ans
durée 1h30
tarif 5 € / enfant adulte gratuit
nombre de places limité,
réservation conseillée
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org .
Pôle culturel des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
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English :
But where is the Château de Château-Gontier?
L’événement Construis-moi un château atelier 4 mains, adulte et enfants Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
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