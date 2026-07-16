Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Conte Abracad’Afrique

Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Un voyage musical magique et poétique à la découverte d’une douzaine d’instruments de musique d’Afrique et de chansons en langues africaines et françaises.

Tout public

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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

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English :

A magical and poetic musical journey to discover a dozen African musical instruments and songs in African and French languages.

For all ages

L’événement Conte Abracad’Afrique La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme