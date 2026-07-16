Conte Abracad’Afrique La Roche-sur-Grane
jeudi 6 août 2026 · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Conte Abracad’Afrique
Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Un voyage musical magique et poétique à la découverte d’une douzaine d’instruments de musique d’Afrique et de chansons en langues africaines et françaises.
Tout public
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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com
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English :
A magical and poetic musical journey to discover a dozen African musical instruments and songs in African and French languages.
For all ages
L’événement Conte Abracad’Afrique La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme