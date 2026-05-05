Journée patrimoine La Roche sur Grâne, Église Saint-Jean-Baptiste de Grane, La Roche-sur-Grane

Journée patrimoine La Roche sur Grâne 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste de Grane Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise du 14ème siècle rénovée

Église Saint-Jean-Baptiste de Grane le village 26400 La-Roche-sur-Grâne La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.25.10.71 Eglise, visite libre parking a proximité

Journées européennes du patrimoine 2026

©mairie