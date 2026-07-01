Spectacle Cœur de singe La Roche-sur-Grane
jeudi 16 juillet 2026 · La Roche-sur-Grane
Informations pratiques
La Roche-sur-Grane
Spectacle Cœur de singe
Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Spectacle avec Coralie Belot, mêlant conte, marionnette et kamishibaï !
Cœur de Singe est une célébration de l’amitié, de l’amour et des rêves.
Une invitation à s’envoler au-delà des étoiles, dans un univers rempli d’acrobaties et de poésie.
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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com
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English :
A show featuring Coralie Belot, blending storytelling, puppetry, and kamishibai!
Cœur de Singe is a celebration of friendship, love, and dreams.
An invitation to soar beyond the stars, into a world filled with acrobatics and poetry.
L’événement Spectacle Cœur de singe La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme