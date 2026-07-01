Informations pratiques

La Roche-sur-Grane

Spectacle Cœur de singe

Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle avec Coralie Belot, mêlant conte, marionnette et kamishibaï !

Cœur de Singe est une célébration de l’amitié, de l’amour et des rêves.

Une invitation à s’envoler au-delà des étoiles, dans un univers rempli d’acrobaties et de poésie.

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Les Amanins, 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

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English :

A show featuring Coralie Belot, blending storytelling, puppetry, and kamishibai!

Cœur de Singe is a celebration of friendship, love, and dreams.

An invitation to soar beyond the stars, into a world filled with acrobatics and poetry.

L’événement Spectacle Cœur de singe La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme