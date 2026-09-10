Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine)

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 11:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le conte animé Monsieur F retrace la vie de Félix Arnaudin en croisant les bergers de la Grande Lande , le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même… Une histoire qui nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.

Intitulé Conte animé Monsieur F

Heure 10h>11h

Public +5ans Descriptif Le conte animé Monsieur F retrace la vie de Félix Arnaudin en croisant les bergers de la Grande Lande , le bécut, les fées, les sorcières, l’amour même… Une histoire qui nous transporte tout en poésie dans un monde désormais figé dans le temps, mais encore bien vivant dans les imaginaires.

Modalités Sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine)

The animated tale *Monsieur F* recounts the life of Félix Arnaudin, weaving together the shepherds of the *Grande Lande*, the *bécut*, fairies, witches, and even love… A story that transports us, through poetry, to a world now frozen in time, yet still very much alive in our imaginations.

L’événement Conte animé Monsieur F (Cie du Parler Noir) (Journées Européennes du Patrimoine) Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cœur Haute Lande