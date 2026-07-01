Conte en musique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Conte en musique Vendredi 6 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00

Fin : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00

Comme c’est bon de marcher sans se presser et de cueillir des histoires le long des chemins. Un conte en musique proposé par la Compagnie des Contes Joyeux.

Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022 792 82 23.

La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Ça marche !

dr