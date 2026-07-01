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Conte en musique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

vendredi 6 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy

Conte en musique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Lancy
Adresse
Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy
Ville
1213 Lancy
Tarif
Gratuit

Conte en musique Vendredi 6 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00
Fin : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00

Comme c’est bon de marcher sans se presser et de cueillir des histoires le long des chemins. Un conte en musique proposé par la Compagnie des Contes Joyeux.

  • Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022 792 82 23.
  • La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Ça marche !

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