AGENDA · Lancy
Conte en musique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
vendredi 6 novembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
Conte en musique Vendredi 6 novembre, 18h00 Bibliothèque municipale de Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00
Fin : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T18:45:00+01:00
Comme c’est bon de marcher sans se presser et de cueillir des histoires le long des chemins. Un conte en musique proposé par la Compagnie des Contes Joyeux.
- Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022 792 82 23.
- La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Ça marche !
dr
À voir aussi à Lancy
- Finissage et conférence, Villa Bernasconi, Lancy 5 juillet 2026
- Lectures au bord de l’eau, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 7 juillet 2026
- Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 26 septembre 2026
- Égypte ancienne, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 2 octobre 2026
- Les secrets d’un terrifiant géant, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 9 octobre 2026