Conte et danse voltige l’Arbre aux souvenirs Promenade de la Vézère Les Eyzies

mardi 21 juillet 2026 · Promenade de la Vézère · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Conte et danse voltige l’Arbre aux souvenirs

Promenade de la Vézère Dans le parc derrière la mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

20h30. conte aérien en danse voltige L’Arbre aux Souvenirs . Avec poésie et tout en douceur, ce conte souligne l’amitié et l’amour du côté du manque et de la nostalgie… 7€

La Cie Alix Ô Pays des Merveilles propose, pour tout public, un conte aérien en danse voltige L’Arbre aux Souvenirs .

Avec poésie et tout en douceur, ce conte souligne l’amitié et l’amour du côté du manque et de la nostalgie…

Pour tout public. Pas besoin de réserver. .

Promenade de la Vézère Dans le parc derrière la mairie Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32 alixopaysdesmerveilles@gmail.com

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English : Conte et danse voltige l’Arbre aux souvenirs

8:30 p.m. A whimsical tale told through acrobatic dance: The Tree of Memories. With poetry and gentleness, this tale highlights friendship and love through the lens of longing and nostalgia… 7?

L’événement Conte et danse voltige l’Arbre aux souvenirs Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère