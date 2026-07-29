Spectacle Duo de danse et danse voltige Ce qui nous lie Promenade de la Vézère Les Eyzies

jeudi 30 juillet 2026 · Promenade de la Vézère · Les Eyzies

Informations pratiques

Les Eyzies

Spectacle Duo de danse et danse voltige Ce qui nous lie

Promenade de la Vézère Dans le parc derrière la mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27

20h30. Spectacle de danse et de danse voltige avec deux danseurs . Comment trouver son espace de liberté en étant lié à l’autre ? Sans réservation. 7€

La Cie Alix Ô Pays des Merveilles propose, pour tout public, un spectacle de danse et de danse voltige avec deux danseurs Ce qui nous lie .

C’est l’histoire d’une rencontre. S’attacher à l’autre, se relier, tisser la relation, sentir des émotions, des tensions. Comment trouver son espace de liberté en étant lié à l’autre ?

Durée 30 minutes.

Pas besoin de réserver .

Promenade de la Vézère Dans le parc derrière la mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32 alixopaysdesmerveilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Duo de danse et danse voltige Ce qui nous lie

8:30 p.m. Dance and aerial dance performance featuring two dancers. How can one find personal freedom while being connected to another? No reservation required. 7?

L’événement Spectacle Duo de danse et danse voltige Ce qui nous lie Les Eyzies a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère