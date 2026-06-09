Conte et visite le chant des cailloux Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat
Conte et visite le chant des cailloux Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat mardi 14 juillet 2026.
Prudhomat
Conte et visite le chant des cailloux
Château de Castelnau-Bretenoux Castelnau Prudhomat Lot
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
L’histoire de Castelnau racontée aux enfants à travers un fabuleux théâtre d’images, conçu dans l’esprit du kamishibaï Pour les 3 à 8 ans
Sur réservation
L’histoire de Castelnau racontée aux enfants à travers un fabuleux théâtre d’images, conçu dans l’esprit du kamishibaï Pour les 3 à 8 ans
Sur réservation
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Château de Castelnau-Bretenoux Castelnau Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00
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English :
The history of Castelnau told to children through a fabulous picture theater, designed in the spirit of kamishibai For ages 3 to 8
Reservation required
L’événement Conte et visite le chant des cailloux Prudhomat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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