Conte et visite le chant des cailloux Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat mardi 14 juillet 2026.

Prudhomat

Conte et visite le chant des cailloux

Château de Castelnau-Bretenoux Castelnau Prudhomat Lot

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

L’histoire de Castelnau racontée aux enfants à travers un fabuleux théâtre d’images, conçu dans l’esprit du kamishibaï Pour les 3 à 8 ans

Sur réservation

L’histoire de Castelnau racontée aux enfants à travers un fabuleux théâtre d’images, conçu dans l’esprit du kamishibaï Pour les 3 à 8 ans

Sur réservation

.

Château de Castelnau-Bretenoux Castelnau Prudhomat 46130 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The history of Castelnau told to children through a fabulous picture theater, designed in the spirit of kamishibai For ages 3 to 8

Reservation required

L’événement Conte et visite le chant des cailloux Prudhomat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne