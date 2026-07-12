Conte KamishibaÏ | La légende du sapin Colmar
mercredi 2 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Conte KamishibaÏ | La légende du sapin
11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 14:30:00
fin : 2026-12-24 15:15:00
Date(s) :
2026-12-02
Le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar vous propose un conte Kamishibaï pour découvrir la légende du sapin. La légende du sapin raconte qu’un petit oiseau blessé aurait trouvé refuge auprès d’un grand sapin pendant l’hiver… C’est ainsi que le sapin serait devenu l’arbre traditionnel des fêtes de fin d’année. 0 .
11 rue Turenne Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 84 15 contact@museumcolmar.org
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English :
L’événement Conte KamishibaÏ | La légende du sapin Colmar a été mis à jour le 2026-03-26 par Musée d’histoire naturelle et d’éthnographie de Colmar
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