Conte Léo au pays des mots CAUTERETS Cauterets
vendredi 24 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Conte Léo au pays des mots
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Eugénie Aurange, autrice, vous présente son conte poétique et sensible qui invite les enfants à explorer le pouvoir magique des mots ainsi que la puissance du langage.
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Eugénie Aurange, author, presents her poetic and heartfelt story, which invites children to explore the magic of words and the power of language.
L’événement Conte Léo au pays des mots Cauterets a été mis à jour le 2026-07-13 par OT de Cauterets|CDT65
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