Conte Léo au pays des mots CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Conte Léo au pays des mots

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Eugénie Aurange, autrice, vous présente son conte poétique et sensible qui invite les enfants à explorer le pouvoir magique des mots ainsi que la puissance du langage.

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Eugénie Aurange, author, presents her poetic and heartfelt story, which invites children to explore the magic of words and the power of language.

L’événement Conte Léo au pays des mots Cauterets a été mis à jour le 2026-07-13 par OT de Cauterets|CDT65