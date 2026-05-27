Atelier aquarelaxation CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Atelier aquarelaxation

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20 20:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Debout dans une eau chaude à 34°, une pratique basée sur des mouvements doux et l’attention à sa respiration pour dénouer les tensions et se mettre à l’écoute de son corps. Sur réservation 16€ par personne. Spa thermal les Bains du Rocher. Réservation auprès de Valérie 06 03 67 66 70

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 67 66 70

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English :

Standing in 34° hot water, a practice based on gentle movements and attention to breathing to release tension and listen to your body. Reservations required 16? per person. Les Bains du Rocher thermal spa. Book with Valérie 06 03 67 66 70

L’événement Atelier aquarelaxation Cauterets a été mis à jour le 2026-05-27 par OT de Cauterets|CDT65