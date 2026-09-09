Informations pratiques

Palavas-les-Flots

CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

15h

Conte musical Agathe et Célian par la Compagnie Les Petits Enchanteurs

Dès 2 ans

Chapelle Notre dame-de-la-Route

Réservation conseillée 04 67 50 42 43

Agathe ne parvient plus à entendre sa petite voix intérieure. Dans son quotidien, tout fait du bruit le téléphone, la télévision, les adultes, l’école… Un matin, une dispute éclate entre Agathe et sa petite voix. Petite voix veut continuer le rêve qu’ensemble, elles tissaient. Agathe veut obéir au réveil qui sonne. Petite voix disparaît. Désemparée, Agathe part à sa recherche. Elle rencontre alors Célian, un petit caillou de rien du tout, endormi depuis 4957 ans.

Célian rêve de rencontrer la Lune. Agathe pense qu’il est urgent, d’abord, de retrouver sa petite voix intérieure portée disparue. D’abord, allons voir la mer , propose Célian. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers les paysages d’Occitanie. .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN

3:00 p.m.

Musical story %AB Agathe and C%E9lian %BB by the theater company %AB Les Petits Enchanteurs %BB

L’événement CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34