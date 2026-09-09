CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN Palavas-les-Flots
mercredi 9 septembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
15h
Conte musical Agathe et Célian par la Compagnie Les Petits Enchanteurs
Dès 2 ans
Chapelle Notre dame-de-la-Route
Réservation conseillée 04 67 50 42 43
Agathe ne parvient plus à entendre sa petite voix intérieure. Dans son quotidien, tout fait du bruit le téléphone, la télévision, les adultes, l’école… Un matin, une dispute éclate entre Agathe et sa petite voix. Petite voix veut continuer le rêve qu’ensemble, elles tissaient. Agathe veut obéir au réveil qui sonne. Petite voix disparaît. Désemparée, Agathe part à sa recherche. Elle rencontre alors Célian, un petit caillou de rien du tout, endormi depuis 4957 ans.
Célian rêve de rencontrer la Lune. Agathe pense qu’il est urgent, d’abord, de retrouver sa petite voix intérieure portée disparue. D’abord, allons voir la mer , propose Célian. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers les paysages d’Occitanie. .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English : CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN
3:00 p.m.
Musical story %AB Agathe and C%E9lian %BB by the theater company %AB Les Petits Enchanteurs %BB
L’événement CONTE MUSICAL AGATHE ET CÉLIAN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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