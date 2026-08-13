Conte Musical »Le voyage de Camilo » Saint-Germain-du-Bel-Air
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Germain-du-Bel-Air
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Bel-Air
Conte Musical »Le voyage de Camilo »
Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air Lot
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une invitation au voyage et un bain de sonorité d'ailleurs, dès 3 ans et en famille, proposés par la Compagnie ''La petite abeille''.
Une invitation au voyage et un bain de sonorité d'ailleurs, dès 3 ans et en famille, proposés par la Compagnie ''La petite abeille''.
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Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65 contact@mjcgourdon.fr
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English :
An invitation to travel and immerse yourself in sounds from faraway places—for children ages 3 and up and the whole family—presented by the theater company “La petite abeille.”
L’événement Conte Musical »Le voyage de Camilo » Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gourdon