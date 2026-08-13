Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bel-Air

Conte Musical »Le voyage de Camilo »

Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une invitation au voyage et un bain de sonorité d'ailleurs, dès 3 ans et en famille, proposés par la Compagnie ''La petite abeille''.

Une invitation au voyage et un bain de sonorité d'ailleurs, dès 3 ans et en famille, proposés par la Compagnie ''La petite abeille''.

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Salle des Fêtes Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65 contact@mjcgourdon.fr

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English :

An invitation to travel and immerse yourself in sounds from faraway places—for children ages 3 and up and the whole family—presented by the theater company “La petite abeille.”

L’événement Conte Musical »Le voyage de Camilo » Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gourdon