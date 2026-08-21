Conte par Soeur Catherine ( Maison Catherine Labourée), Chapelle Saint-Georges, Fain-lès-Moutiers

Informations pratiques

Conte par Soeur Catherine ( Maison Catherine Labourée) Samedi 19 septembre, 16h00 Chapelle Saint-Georges Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Soeur Catherine enchante petits et grands par des histoires de sa grande collection depuis des années dans les écoles, les Epahd etc. Exceptionnellement, elle ouvre son univers à un public plus large pour une séance de contes magique.

Un moment poétique et chaleureux à ne pas manquer, pour toute la famille !

Chapelle Saint-Georges rue Belle Vue, 21500 Saint-Just Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0644109030 Exposition des créateurs locaux Parking gratuit

Soeur Catherine enchante petits et grands par un conte de sa grande collection depuis des années dans les écoles, les Epahd etc. Elle accepte exceptionnellemet de conter pour un public plus large.

© Jean-claude Renaud