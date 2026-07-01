UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Conte, raconte Samedi 19 septembre, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)