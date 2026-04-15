Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Conte, raconte Samedi 6 juin, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans