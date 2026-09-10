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Conte, raconte, Cosmopolis, Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Cosmopolis · Nantes

Conte, raconte, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Cosmopolis
Adresse
18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Pour les enfants de 4 à 7 ans

Conte, raconte Mercredi 7 octobre, 16h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Pour les enfants de 4 à 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Les bibliothécaires de Jacques Demy proposent des lectures d’albums aux plus jeunes, pour le plaisir d’écouter des histoires d’enfants qui grandissent dans notre monde.

Événement proposé par la Médiathèque Jacques Demy dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Lecture d’albums

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