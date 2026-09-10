Conte, raconte, Cosmopolis, Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Cosmopolis · Nantes
Informations pratiques
Conte, raconte Mercredi 7 octobre, 16h30 Cosmopolis Loire-Atlantique
Pour les enfants de 4 à 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Les bibliothécaires de Jacques Demy proposent des lectures d’albums aux plus jeunes, pour le plaisir d’écouter des histoires d’enfants qui grandissent dans notre monde.
Événement proposé par la Médiathèque Jacques Demy dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Lecture d’albums
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