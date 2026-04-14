Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Conte, raconte du monde Samedi 25 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans