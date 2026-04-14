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Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Floresca Guépin

Adresse : 15 rue de la Haluchère

Ville : 44319 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Conte, raconte du monde Samedi 25 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans

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