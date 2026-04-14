Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Conte, raconte du monde, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes samedi 25 avril 2026.
Conte, raconte du monde Samedi 25 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les enfants à partir de 4 ans
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