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Conte, raconte Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 4 ans
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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